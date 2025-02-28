Подорожание проезда в Одессе с 1 марта стало известно, на каком маршруте увеличитесь цены и с этим это связано.

Подорожание проезда в Одессе с 1 марта, насколько вырастет стоимость и кому придется платить больше, передает Politeka.net.

С 1 марта проезд из Одессы в Южный подорожает на целых 20 гривен – это связано со значительным ростом цен на бензин и заработные платы водителям, сообщили на автостанции Южного.

Подорожание проезда в Одессе состоится с 1 марта, известно, сколько придется платить.

Теперь за билет на маршрутку из Одессы в Южный придется заплатить 70 гривен вместо 50.

Речь идет о двух междугородных маршрутах: № 67 и 68, курсирующих на этом направлении, именно там будет подорожание проезда в Одессе с 1 марта.

Данные маршруты отправляются из Одессы в Южный с автостанции "Привоз", находящейся у вокзала и с улицы Заболотного.

Автобусы из Одессы прибывают в пункт назначения в течение часа.

К слову, в Украине все чаще начали вводить аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях, в частности, в Одессе, узнайте, будут ли графики 1 марта.

Энергетики сообщают, что отключение света в Одессе на 1 марта время применения ограничений в течение суток может измениться.

Чтобы не упустить графики отключения света в Одессе на 1 марта, важно следить за обновлениями на сайтах или других официальных страницах облэнерго.

Добавим, что отключение света в Одессе на 1 марта бытовым потребителям незапланировано, но в Украине все же могут отключать свет из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме и повреждения сетей из-за обстрелов России.

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