Отключение воды в Одессе и области 1 марта, появилась информация об ограничениях по некоторым адресам.

Жителей Одессы и области экстренно предупредили об отключении воды 1 марта 2025 года, передает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе филиала "Инфоксводоканал".

"Инфоксводоканал" предупредила жителей Одессы и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с проведением ремонтных работ запланировано ограничение водоснабжения по некоторым адресам, передает Политика.

Отключение воды в Одессе 1 марта ожидается на следующих улицах:

ЮЖНЫЙ ГОРОД, ТЫС, Булдинка, Сычавка Н. Бильяры:

отключение: 1 марта 2025 года 10:13.

восстановление: 1 марта 2025 20:00.

Стоит отметить, что время восстановления подачи воды в Одессе и области 1 марта предварительное, поэтому может меняться во время проведения ремонтных работ.

Кроме того, после восстановления воды в Одессе и области 1 марта может потребоваться время на заполнение системы водой, поэтому удаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

"Инфоксводоканал" приносит свои извинения за временно причиненные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что отключение света в Одессе на 1 марта бытовым потребителям незапланировано, но в Украине все же могут отключать свет из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме и повреждения сетей из-за обстрелов России.

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Напомним, что Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

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