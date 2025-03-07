8 марта в Одессе принято отмечать Международный женский день, узнайте, будет ли подорожание цветов в канун праздника.

8 марта традиционно отмечают Международный женский день, стало известно, сколько стоят цветы и букеты в Одессе, передает Politeka.net.

До 8 марта в Одессе покупают тюльпаны, розы, гиацинты, орхидеи и другие цветы, а также популярны уже готовые цветочные композиции.

В праздник 8 марта принято поздравлять женщин, даря конфеты и букеты из цветов.

Как правило, в преддверии 8 марта в Одессе цены на цветы начинают расти.

Подорожание цветов в Одессе, сколько стоят букеты накануне 8 марта:

Да, цены разные и зависят от размера цветов, сообщают продавцы.

За маленькие тюльпаны придется заплатить от 25 до 30 гривен за штуку, средние стоят от 40 грн.

За розы придется заплатить от 60 до 150 гривен, гортензия стоит 350, гиацинт 180, примула 100 гривен. Орхидея стоит от 800 гривен, букеты от 700, передает Политика.

Цены в Одессе в канун праздника 8 марта традиционно повысятся, но стоимость зависит от вида цветка и страны происхождения.

Цветы в Одессе до 8 марта продают не только украинские и голландские, но и из Эквадора.

Розы из Эквадора стали более дорогими, но не существенно, продавцы в Одессе пытаются сохранить доступную стоимость для покупателей.

Кое-кто выбирает уже готовые букеты, однако классика – тюльпаны, не теряет популярности.

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