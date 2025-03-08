В Одессе подняли налог на квартиру, стало известно, сколько придется заплатить уже в 2025 году.

В Одессе подняли налог на квартиру и недвижимость в целом, узнайте, о каких суммах идет речь, передает Politeka.net.

Да, в 2024 году за каждый "лишний" квадрат нужно было платить до 100,5 гривен налога, в этом году придется заплатить 106,5 гривен.

Однако в зависимости от города цифра может отличаться. Налоги на недвижимость в Одессе придется заплатить всем владельцам квартир и домов, у кого площадь больше установленных ограничений.

Налог на квартиру в Одессе будет платиться каждый год теми, у кого большая по размеру недвижимость, передает Политика.

В Налоговом кодексе указано, что это квартира от 60 квадратов и дом от 120 квадратов.

Поэтому, если есть и квартира, и дом – цифры прилагаются (большой будет считаться площадь от 180 квадратов).

В Одессе подняли налог на квартиру, его платят владельцы жилья, что превышает льготные нормы:

квартиры (одна или несколько) - более 60 кв. м;

жилые дома (один или несколько) – более 120 кв. м;

разные типы жилья - квартира + дом - более 180 кв. м.

Налог на жилье в Одессе платится за "лишние" квадратные метры, речь идет о площади, превышающей указанные лимиты.

Если квартира в Одессе и в Украине в общей сложности имеет площадь более 200 квадратов, а дом – более 600 квадратов - придется заплатить фиксированный налог в 25 тысяч гривен в год.

Налог на квартиру в Одессе уплачивается в местный бюджет.

Таким образом, если в вашей собственности есть квартира в Одессе площадью 100 квадратов – вам придется заплатить за площадь до 40 квадратов, максимально вы заплатите 4260 грн.

Однако стоит отметить, что сумма будет зависеть от того, какое решение приняли местные власти.

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