В Одессе фиксируют подорожание бензина, топливо продают в среднем по 56,89 гривен за литр, передает Politeka.net.
Однако, в Одессе цена на бензин А-95 выше, чем в Киеве, в столице за литр нужно заплатить 56,66, а то время как в Одессе 56,77 грн.
Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни цены на бензин в Одессе снизятся довольно ощутимо, и подешевеет топливо на 10 копеек за литр.
По мнению экспертов по состоянию на начало марта 2025 года, нового подорожания бензина в Одессе пока не предвидится.
В целом в марте в Одессе не ожидается сильных изменений на рынке топлива, эксперты говорят, что цены на бензин будут колебаться с учетом нефтяных котировок.
Цена на бензин в Одессе А-95 премиум остался без изменений и сохранил цену в 60,20 грн за литр.
Стандартный бензин А-95 в Одессе подешевел на 2 копейки до 56,89 грн/л.
Наибольшее снижение зафиксировано на бензин А-92, который упал в цене на 3 копейки и теперь стоит 54,09 грн/л.
Дизтопливо в Одессе также продемонстрировало минимальное снижение, на 1 копейку, остановившись на отметке 55,29 грн/л, подорожания бензина и дизтоплива в регионе не будет в ближайшее время.
Автомобильный газ стал дешевле на 1 копейку и теперь стоит в 36,97 гривен за литр.
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн добавил, что наблюдается пик "мертвого сезона", потребление топлива в частности в Одессе минимальное и запасов достаточно, поэтому подорожания бензина в Одессе можно избежать.
Таким образом, есть высокая вероятность, что в ближайшем будущем цены на бензин и дизтопливо в Одессе могут даже снизиться.
Последние новости Украины:
Как передавала politeka, в Одессе с 1 марта резко подорожал проезд в маршрутках: насколько вырастет цена.
Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.