Эксперты рассказали с чем связано подорожание бензина в Одессе и сравнили цена на топливо с киевскими.

В Одессе фиксируют подорожание бензина, топливо продают в среднем по 56,89 гривен за литр, передает Politeka.net.

Однако, в Одессе цена на бензин А-95 выше, чем в Киеве, в столице за литр нужно заплатить 56,66, а то время как в Одессе 56,77 грн.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни цены на бензин в Одессе снизятся довольно ощутимо, и подешевеет топливо на 10 копеек за литр.



По мнению экспертов по состоянию на начало марта 2025 года, нового подорожания бензина в Одессе пока не предвидится.

В целом в марте в Одессе не ожидается сильных изменений на рынке топлива, эксперты говорят, что цены на бензин будут колебаться с учетом нефтяных котировок.

Цена на бензин в Одессе А-95 премиум остался без изменений и сохранил цену в 60,20 грн за литр.

Стандартный бензин А-95 в Одессе подешевел на 2 копейки до 56,89 грн/л.

Наибольшее снижение зафиксировано на бензин А-92, который упал в цене на 3 копейки и теперь стоит 54,09 грн/л.

Дизтопливо в Одессе также продемонстрировало минимальное снижение, на 1 копейку, остановившись на отметке 55,29 грн/л, подорожания бензина и дизтоплива в регионе не будет в ближайшее время.

Автомобильный газ стал дешевле на 1 копейку и теперь стоит в 36,97 гривен за литр.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн добавил, что наблюдается пик "мертвого сезона", потребление топлива в частности в Одессе минимальное и запасов достаточно, поэтому подорожания бензина в Одессе можно избежать.

Таким образом, есть высокая вероятность, что в ближайшем будущем цены на бензин и дизтопливо в Одессе могут даже снизиться.

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