Вражеская армия постоянно атакует Одессу, вследствие чего иногда действуют отключения света, узнайте, где можно зарядить телефон, список адресов.

Предприниматели Одессы приобщаются к помощи людям и открывают в заведениях пункты несокрушимости, стало известно, где можно зарядить телефон, список адресов в случае отключения света в Одессе, передает Политика.

Где можно зарядить телефон, если действуют отключения света в Одессе:

● ул. Академика Королева, 15 – «АТБ-Маркет»

● ул. Академика Королева, 16 – «Золотое руно»

● ул. Академика Королева, 18 – «Vanil»

● ул. Академика Королева, 33 – «АТБ-Маркет»

● ул. Академика Королева, 43-А – «АТБ-Маркет»

● ул. Академика Королева, 56-А – «Профитролы»

● ул. Академика Королева, 72-А – «Lviv Croissants»

● ул. Академика Королева, 76/1 – «Алло»

● ул. Академика Королева, 80 – «#булочки))»

ул. Академика Королева, 94 – «Цитрус»

● ул. Академика Королева, 94/1 – «Итальянский квартал»

● ул. Академика Королева, 96 – «Два шага»

● ул. Анатолия Бачинского, 82-А – «Таврия В»

● ул. Строительная, 48 Г – «АТБ-Маркет».

Как передает Политика, также можно зарядить телефон, если действуют отключения света в Одессе, по следующим адресам:

ул. Д. Ковалевского, 111-Ж – «Таврия В»

● ул. Евгения Чикаленко, 59-3 (Академика Вильямса) – «Копейка»

● ул. Евгения Чикаленко, 68 (Академика Вильямса) – «LES»

● ул. Евгения Чикаленко, 68/1 (Академика Вильямса) – «Розетка»

● ул. Евгения Чикаленко, 73/4 (Академика Вильямса) – «Веселый хачик»

● ул. Ивана Франко, 55 - «Копейка»

● ул. Инглеге, 2 – «Розетка»

● ул. Инглеге, 6В – «АТБ-Маркет»

● ул. М. Комарова, 10 – «Точка»

● ул. Левитана, 118/2 – «Розетка»

● ул. Львовская, 15Б - «Розетка»

При отключении света в Одессе можно зарядить телефон на Люстдорфской дороге, 140/1 – «Таврия В»,

● Люстдорфская дорога, 142, пом. 503 – «АТБ-Маркет»

● Люстдорфская дорога, 162 – «АТБ-Маркет»

● Люстдорфская дорога, 52 – «Розетка»

● Люстдорфская дорога, 55 – «Копейка»

● Люстдорфская дорога, 55-3 – «Таврия В» • Люстдорфская дорога, 55-3 – «Таврия В»

•, Люстдорфская дорога, 55- «Таврия В» ●, Люстдорфская дорога, 55 - «Таврия

» Научная, 48 (Шишкина) – «YAR»

● ул. Научная, 68/1 (Шишкина) – «Альтернатива»

● ул. Семьи Глодан, 10 (Ильфа и Петрова) – «АТБ-Маркет»

● ул. Семьи Глодан, 51 (Ильфа и Петрова) – «АТБ-Маркет», «Копейка»

● ул. Георгия Липского, 28-А (Толбухина) – «Копейка»

● Фонтанская дорога, 118-А – «Таврия В»

● Фонтанская дорога, 16/8 – «Копейка»

● просп. Адмиральский, 1 – «Розетка»

● просп. Адмиральский, 31 – «Точка»

● просп. Князя Ярослава Мудрого, 17 (Ак. Глушко) (TЦ ALSU) - «Розетка»

● просп. Князя Ярослава Мудрого, 14 (Ак. Глушко) – «Алло»

● просп. Князя Ярослава Мудрого, 17 (Ак. Глушко) – «Комфи»

● просп. Князя Ярослава Мудрого, 18/22 (Ак. Глушко) – «Щастье»

● просп. Князя Ярослава Мудрого, 2 (Ак. Глушко) – «Santосafe»

● просп. Князя Ярослава Мудрого, 29-А (Ак. Глушко) – «Таврия В»

● просп. Небесной Сотни, 2 – «Фокстрот»

● просп. Небесной Сотни, 2 – «Цитрус»

● просп. Небесной Сотни, 3 – кафе

● просп. Небесной Сотни, 3-А – «АТБ-Маркет»

● просп. Небесной Сотни, 5-А – «Сильпо»

● просп. Небесной Сотни, 47 – «Döner Kebab»

● просп. Небесной Сотни, 53-А – «Копейка»

● просп. Небесной Сотни, 65 – «Копейка».

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