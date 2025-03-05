Графики отключения света в Одессе и Одесской области 6 марта, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Энергосистема нашей страны продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак, узнайте, будут ли графики отключения света в Одессе и Одесской области 6 марта, передает Политика.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме стали чаще применяться графики отключения света в Одессе и Одесской области.

Для промышленности и бизнеса ограничения обычно будут применять: 06:00 – 09:00; 15:00 – 22:00.

В Одессе ситуация со светом ухудшилась после шахедной атаки в ночь на 4 марта, известно, что россия массированно атаковала город дронами, после чего в части города ввели аварийные отключения электроэнергии.

В ДТЭК добавили, что повреждения получил энергетический объект компании.

Российские войска вечером 4 марта массированно атаковали Одесскую область ударными дронами, передает Политека.

Враг попал в энергетический объект, известно, что это четвертая атака на энергетическую систему Одессы и Одесской области через две недели, сообщает ДТЭК в Telegram.

Специалисты работают для восстановления электроснабжения, чтобы не нужно было вводить графики отключения света в Одессе 6 марта.

На завтра, 6 марта, в Одессе и Одесской области не планируется график отключения света, однако специалисты просят жителей экономно пользоваться электроэнергией.

Если появятся изменения в графиках отключения света в Одессе и Одесской области 6 марта, об этом сообщат через официальные источники.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka ранее писала, что недавно в Украине были введены аварийные отключения света.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал в видео.

Кроме того, Politeka информировала, что прогноз погоды на март 2025: синоптики рассказали, когда ждать тепла.