Отключение газа в Одессе ожидается 6 марта, узнайте, кого коснутся ограничения в этот день.

В Одессе некоторые жители Аркадии останутся в четверг без газа, стало известно о причинах и кого коснутся ограничения, передает Politeka.net.

В Одессе в связи с проведением на распределительном газопроводе среднего давления с 8.00 до 18.00 6 марта будут временно отключены от газоснабжения некоторые потребители, передает Политека.

Как сообщает Одессагаз, отключение газа в Одессе 6 марта планируется по адресам: переулок Хрустальный 1а, 1/4, 1/3, 1/7 (частные дома), ул. Каманина 22, 22а, 22/1, 22/7, 23, 23/2, 23/3, 25 (частные дома), пер. Хрустальный, 1 (гостинично-ресторанный комплекс Palace Del Mar), пляж Аркадия, 10 (кафе Strong House).

К слову, кроме отключения газа в Одессе 6 марта известно о графиках отключения света в Одессе на неделю с 3 по 9 марта, украинцев предупредили, стоит ли их ждать в эти дни.

Как сообщили в Укрэнерго, причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

В первую очередь отключают промышленных потребителей, сообщили в Укрэнерго. Бытовым потребителям свет в Одессе отключали индивидуально, добавили в ДТЭК.

Из-за постоянных вражеских атак по Украине, отключения света в Одессе на неделе 3 по 9 марта могут быть, и время применения ограничений в течение суток может измениться.

Чтобы не упустить возможные графики отключения света в Одессе на неделю 3 по 9 марта, важно следить за обновлениями на сайтах или других официальных страницах облэнерго.

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