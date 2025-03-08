Сейчас большое число доступных вакансий направлено на разные специальности, стало известно, за какую работу в Одессе платят более 50 тыс. гривен, передает Политека.
Работа в Одессе, кому платят более 50 тысяч гривен:
Менеджер по продажам наружной рекламы в Одессе получает от 20 000 до 50 000 гривен, ставка 15000+% от продаж. По ЗП верхнего предела нет.
В связи с расширением сети продаж в Одессе нужны менеджеры по работе с клиентами.
Обязанности:
Проведение рекламных кампаний;
Работа с клиентами (входящие звонки);
Работа с существующей клиентской базой;
Заключение договоров;
Обеспечение прироста клиентской базы.
Требования:
Высшее образование;
опыт работы от 2 лет в продажах;
Умение вести деловые переговоры и переписку;
Знание Excel на уровне продвинутого пользователя;
Желание зарабатывать.
Условия работы:
Работа в офисе;
Рабочий день 10:00-18:00;
Понедельник – пятница.
Работа в Одессе, более 50 тысяч гривен платят менеджеру отдела здоровья :
65 000 – 75 000 грн,
Основные обязанности:
Реализация программы и управление проектами:
Под ежедневным наблюдением и при поддержке Полевого координатора Менеджер по здравоохранению будет осуществлять руководство программой здравоохранения.
Менеджеру по продажам в Одессе тоже платят больше 50 тысяч гривен.
25 000 – 65 000 грн, Ставка + % от продажи
Ваши обязанности:
Установление контакта и построение долгосрочных отношений с клиентами: консультирование услуг компании, выявление их потребностей.
Участие в формировании коммерческих предложений.
Оперативная работа с базой данных CRM.
Активные продажи услуг компании: проведение эффективных презентаций и переговоров с клиентами.
Выполнение и перевыполнение плановых показателей: анализ результатов работы для достижения новых вершин.
Развитие личных и профессиональных навыков: обучение и внедрение современных техник продаж.
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