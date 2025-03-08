Средняя зарплата украинцев продолжает расти, узнайте, за какую работу в Одессе платят более 50 тысяч гривен.

Сейчас большое число доступных вакансий направлено на разные специальности, стало известно, за какую работу в Одессе платят более 50 тыс. гривен, передает Политека.

Работа в Одессе, кому платят более 50 тысяч гривен:

Менеджер по продажам наружной рекламы в Одессе получает от 20 000 до 50 000 гривен, ставка 15000+% от продаж. По ЗП верхнего предела нет.

В связи с расширением сети продаж в Одессе нужны менеджеры по работе с клиентами.

Обязанности:

Проведение рекламных кампаний;

Работа с клиентами (входящие звонки);

Работа с существующей клиентской базой;

Заключение договоров;

Обеспечение прироста клиентской базы.

Требования:

Высшее образование;

опыт работы от 2 лет в продажах;

Умение вести деловые переговоры и переписку;

Знание Excel на уровне продвинутого пользователя;

Желание зарабатывать.

Условия работы:

Работа в офисе;

Рабочий день 10:00-18:00;

Понедельник – пятница.

Работа в Одессе, более 50 тысяч гривен платят менеджеру отдела здоровья :

65 000 – 75 000 грн,

Основные обязанности:

Реализация программы и управление проектами:

Под ежедневным наблюдением и при поддержке Полевого координатора Менеджер по здравоохранению будет осуществлять руководство программой здравоохранения.

Менеджеру по продажам в Одессе тоже платят больше 50 тысяч гривен.

25 000 – 65 000 грн, Ставка + % от продажи

Ваши обязанности:

Установление контакта и построение долгосрочных отношений с клиентами: консультирование услуг компании, выявление их потребностей.

Участие в формировании коммерческих предложений.

Оперативная работа с базой данных CRM.

Активные продажи услуг компании: проведение эффективных презентаций и переговоров с клиентами.

Выполнение и перевыполнение плановых показателей: анализ результатов работы для достижения новых вершин.

Развитие личных и профессиональных навыков: обучение и внедрение современных техник продаж.

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