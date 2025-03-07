«Укрзализныця» информирует о новом графике поездов в 2025 году в Одессе, стало известно, как он выглядит.

«Укрзализныця» сообщала об остановках и новых графиках в Одесском направлении на 2-3 часа, передает Политека.

"Укрзализныця" информирует о новом графике движения поездов в 2025 году в Одессе, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Новый график движения поездов в Одессе в 2025 году:

Также ранее в Укрзализныце публиковали график на 9 марта, будут курсировать поезда "Львов - Одесса" и "Киев - Одесса".

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из Одессы.

9 марта будет курсировать поезд №168/167 Львов – Одесса – Львов. Он отправится из Львова в 07:26, в Одессу прибудет в 18:17, в обратном направлении отправится в 07:53, прибудет во Львов в 18:23.

Поезд №265/266 Киев – Одесса – Киев отправится также 9 марта. Из Киева – в 08:33, в Одессе – в 18:08, обратно – в 11:27, в Киеве – 20:42.

"В Карпаты – за чистом воздухом и вдохновением 16 и 30 марта отвезет дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец – Киев. Из Киева будет отправляться в 10:16, в Трускавец будет прибывать в 19:37. Обратно – о 08:33, в Киев о 19:11", - говорится в сообщении Укрзализныци.

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