Массированная ракетная атака на Украину произошла ранним утром в пятницу, 7 марта, стало известно, будут ли отключения света в Одессе после обстрела, передает Политика.

В Одесской области россия повредила уже шестой энергообъект ДТЭК, известно, будут ли отключения света в Одессе 7 марта после обстрела.

Четвертую ночь враг наносит разрушительные удары по энергетическим объектам ДТЭК в Одесской области.

Известно, что за последние 2,5 недели это шестая атака.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование и не отключать свет в Одессе 7 марта после обстрела.

Следует отметить, что жителям трех районов Одессы вернут свет 8 марта. В результате вражеских обстрелов повреждения получили энергетические объекты, в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города Одессы продолжаются аварийные ремонтные работы, которые продлятся еще меньше суток.

Предварительное время возобновления электроснабжения 20.00 8 марта, сообщает ДТЭК.

Так, утром 7 марта вражеская армия запустила крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в акватории Черного моря, кроме того, произошли пуски ракет Х-101.

Враг атаковал энергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах Украины, в частности, в Одессе.

Об этом информирует министр энергетики Украины Герман Галущенко, по его словам, где позволяет ситуация безопасности - спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

В "Нафтогазе" заявили о 17-й комбинированной атаке на объекты газовой инфраструктуры компании.

Так, утром 7 марта Россия повредила производственные мощности, обеспечивающие добычу газа, обошлось без пострадавших.

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