Синоптики дали прогноз погоды в Одесской области и Одессе на неделю с 10 по 16 марта и рассказали об аномальном изменении температуры.

Прогноз погоды в Одессе на неделю с 10 по 16 марта дала известный синоптик Наталья Птуха, передает Политека.

Уже с 10 марта в Одессе может наблюдаться небольшое понижение температуры, но не критично, а на несколько градусов ниже. 14–15 марта температура начнет снижаться. Дождей в марте в Одессе будет мало, и холодные воздушные массы с севера будут напоминать о себе, вызывая небольшие и недолгие похолодания.



"Пока выше +20 градусов не ожидаем. Разве что локально возможно на каких-то отдельных метеостанциях. Но пока говорим о +17, в таких пределах. Преимущественно это юго-западные регионы", – прогнозирует синоптик Наталья Птуха.

Синоптики не прогнозируют осадки в это время, но возможны порывы ветра.

В Одессе ночью на неделе с 10 по 16 марта возможны заморозки, днем ​​у столбиков термометров будут плюсовые отметки.

По прогнозу синоптика Веры Балабух, весна в Украине и в Одессе в частности будет теплее климатической нормы.

Главная проблема, говорят синоптики, нехватка осадков в Одессе на неделе с 10 по 16 марта.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что погода в марте в Одессе в частности пройдет под влиянием высокого атмосферного давления.

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