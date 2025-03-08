Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 9 марта и рассказали каким будет этот выходной день.

На выходных в Одессе температура воздуха снизится, узнайте, какой будет погода 9 марта, передет Политека.

Согласно прогнозу погоды в Одессе 9 марта осадков не ожидается. Температура воздуха во многих областях Украины в том числе в Одессе 9 марта снизится на градус-два, однако будет очень теплая погода.

Будет ясная погода, температура ночью +4°, днем +13°, небольшая облачность, +4°...+12°.

"В Одессе облачная погода продержится весь день. Без осадков", - дали прогноз погоды в Одессе на 9 марта синоптики.

Ветер в Одессе 9 марта будет преимущественно западный до 1,9 метров в секунду.

В марте в Одессе средняя температура может превысить норму, также возможет дефицит осадков, сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентр, в марте температура воздуха в Украине ожидается от +1 до +7 градусов.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 22 – 42 миллиметров, что меньше нормы.

Ранее сообщалось, что весна 2025 года в Украине и в Одессе в том числе будет немного теплее на 1-2 градуса по сравнению с нормой.

Синоптики прогнозируют более сухие условия, особенно в северных областях страны. В марте ожидается дефицит осадков, в мае ситуация вероятно сохранится, ведь осадки могут быть на треть меньше, чем обычно.

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