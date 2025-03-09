Графики отключения света в Одессе и Одесской области будут введены в двух городах. Так в городе Южное электричество будет отсутствовать из-за российской атаки ударными беспилотниками, передает Политика.
Мэр Южного Владимир Новацкий, ссылаясь на ДТЭК, сообщил, что электрики сделают все, чтобы переключить котельную и другие объекты критической инфраструктуры на другую линию. Однако часть домов все еще остаются без света.
Графики отключения света в Одессе и Одесской области 10 марта будут введены еще в одной общине.
Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электросетях, "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ" будет проводить профилактические работы в Килийской городской территориальной общине.
В связи с выполнением работ будет отключение электроэнергии 10 марта 2025 года с 8:00:00 до 14:00:00 в городе Килия по некоторым адресам.
ул. Ореховая, ул. Киевская.
В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра: +38 (048) 705 90 90, +38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.
В ДТЭК просят жителей Одессы и Одесской области уменьшить потребление электроэнергии, если свет есть, чтобы не вводить дополнительные графики отключения света в Одессе 10 марта.
Время отмены графиков отключения света в Одессе 10 марта можно узнать на сайте ДТЭК Одесские электросети.
чат-бота в Viber ;
чат-бота в Telegram ;
личных сообщений в Facebook ;
подать заявку на сайт ДТЭК.
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