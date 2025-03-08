Тенденция к подорожанию овощей и фруктов в Одессе продолжается, несмотря на снижение цен на некоторые продукты.

Март 2025 года принес подорожание овощей и фруктов в Одессе, в частности, на некоторые продукты цены достигли рекордных уровней, сообщает Politeka.net .

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Удорожание овощей и фруктов в Одессе не прошло бесследно для местных потребителей, отмечающих значительный рост цены на большинство популярных продуктов.

Согласно данным Государственной службы статистики, индекс потребительских цен на овощи в марте достигает 105,31%, что на 5,31% больше по сравнению с февралем 2025 года. Это повышение в основном связано с удорожанием таких продуктов, как капуста, картофель, лук и помидоры. Удорожание овощей и фруктов в Одессе не локальное явление — цены на эти продукты растут по всей Украине.

Однако самый большой шок для потребителей вызвали цены на фрукты, где индекс потребительских цен в марте 2025 года составил 105,64%. По сравнению с февралем цена фруктов выросла на 5,64%. Мандарины, яблоки, апельсины и бананы сейчас стоят довольно дороже. Как отмечают местные продавцы, такая динамика роста является результатом глобальных экономических факторов и нестабильности поставок.

Несмотря на подорожание овощей и фруктов в Одессе цены на зелень и грибы наоборот снижаются. Индекс потребительских цен на зелень в марте снизился на 2,39% до 97,61%, а грибы подешевели на 1,08%, что является незначительным, но приятным удешевлением этих продуктов.

Итак, несмотря на некоторое снижение цен на отдельные продукты, общая тенденция подорожания овощей и фруктов в Одессе продолжается. Потребители вынуждены адаптироваться к новым реалиям, отыскивая альтернативы для сохранения своего бюджета. В то время как фермеры пытаются стабилизировать поставки, ценовая ситуация может остаться нестабильной, а подорожание овощей и фруктов в Одессе и дальше будет тяготить жителей города.

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