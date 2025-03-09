Март 2025 года ознаменовался подорожанием молочных продуктов в Одессе, в частности, особенно это касается йогурта, маргарина и сливок.

В марте 2025 года заметно подорожание молочных продуктов в Одессе , сообщает Politeka.net .

Об этом свидетельствуют данные портала Минфин .

Индекс потребительских цен на продукцию этой категории за месяц вырос на 3,18%, достигнув 103,18%. Это означает, что по сравнению с февралем 2025 г. цены на молочные продукты существенно повысились.

Средняя цена молока выросла на 9,8%, что, несомненно, отразится на семейных бюджетах одесситов. Подорожание молочных продуктов в Одессе повлияло не только на молоко, но и другие популярные продукты этой категории. Цены на йогурт поднялись на 3,73%, сливки – на 4,07%, а цена на серый вырос на 5,46%. Согласно статистике, индекс потребительских цен в год в марте 2025 года составил 105,46%.

Этот тренд не ограничивается только молоком или творогом. Подорожание молочных продуктов в Одессе задело также йогурты, маргарины и другие подобные товары. К примеру, индекс цены на маргарин вырос на 1,21%. Однако больше всего подорожали именно молочные продукты, которые являются важной составляющей рациона многих одесситов.

Рост цены на молочные продукты на фоне инфляции и повышение стоимости сырья влечет за собой дополнительные экономические трудности для многих семей. Однако прогнозы на будущее остаются неопределенными, и многие ожидают дальнейших колебаний цены. В то же время эксперты советуют обратить внимание на местных производителей, поскольку их продукция может оказаться несколько дешевле по сравнению с импортированными товарами.

В любом случае подорожание молочных продуктов в Одессе создает дополнительную нагрузку на потребителей, а также позволяет местным производителям повысить свою конкурентоспособность на рынке.

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