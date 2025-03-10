Подорожание мясных продуктов в Одессе в первую очедь коснулось цен на курятину, говядину и свинину.

Подорожание мясных продуктов в Одессе началось в начале марта , когда супермаркеты пересмотрели цены, сообщает Politeka.net.

Как сообщает портал "Минфин", больше всего выросли цены на курятину. Что касается говядины тот тут самый большой рост цены произошел на гуляш и ребра.

Гуляш подорожал с 326,82 грн. до 331,50 грн./кг.

Ребра выросли в цене со 185,80 грн до 185,90 грн/кг.

За последний месяц куриное мясо подорожало на несколько гривен. Цена на бедро выросла со 113,87 грн до 125,40 грн за килограмм, а голень – с 79,80 грн до 86,10 грн. Цены тушки изменились незначительно, поднявшись с 86,95 до 94,15 грн. Больше всего подорожало куриное филе – со 177,63 грн. до 183,43 грн. за килограмм.

Коснулось также подорожание мясных продуктов в Одессе и свинины. Все виды свинины дорожали на несколько гривен. Средняя цена грудинки в прошлом месяце составила 178,37 грн/кг, а сейчас – 182,15 грн/кг. Лопатка продавалась по 190,690 грн/кг, а в текущем месяце – по 190,20 грн/кг.

Подорожание мясных продуктов в Одессе в 2025 году показало увеличение цены на 7–22% в зависимости от категории. Например, куриное бедро выросло в цене на 7%, а говяжий гуляш – на 22%. Только за январь этого года стоимость мясных продуктов увеличилась на 2-7%.

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