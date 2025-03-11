Жителям города следует знать о подорожании фруктов и овощей в Одессе , чтобы планировать свои расходы на продукты, сообщает Политека.

Последние данные Минфина свидетельствуют о значительном подорожании фруктов и овощей в Одессе. Например, зелень стала дороже: лук зеленый — 51,90 грн за 100 г, петрушка — 62,30 грн за 100 г. Также заметно выросли цены на капусту: молодая стоит 116,35 грн за килограмм, а белокочанная – 50,87 грн.

Картофель, который еще несколько месяцев назад был более доступным, сейчас стоит в среднем 35,05 грн за килограмм. Однако картофель молодой стоит уже 44,90 грн, что является значительным повышением по сравнению с предыдущими ценами. В то же время, цены на огурцы варьируются от 114,80 до 244,70 грн за килограмм, в зависимости от вида.

Фрукты также не остаются без внимания, в частности, цены на цитрусовые фрукты значительно увеличились. К примеру, апельсины можно приобрести за 63,85 грн за килограмм, а премиум-класс — уже за 86,80 грн. Мандарины, обычно популярные среди покупателей, подорожали до 71,95 грн за килограмм, а импортированные мандарины из Испании стоят 124,90 грн за килограмм.

Подорожание фруктов и овощей в Одессе связано с несколькими факторами. Одним из основных факторов есть изменения в погодных условиях, влияющие на урожайность. Кроме того, рост транспортных расходов и колебания курса валют также ощутимо сказываются на ценах на продукцию.

Важен и сезонный фактор, ведь в зимний период подорожание фруктов и овощей, как правило, происходит из-за уменьшения предложения.

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