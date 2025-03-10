Водоснабжение будет ограничено на нескольких улицах города, однако отключение воды в Одессе 10 марта планируется вернуть.

У части одесситов временно не будет воды из-за плановых ремонтных работ на водоснабжающих сетях - уточняется, что отключение воды в Одессе 10 марта затронет несколько улиц, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала" .

Отключение воды в Одессе 10 марта будет на нескольких улицах города, а его восстановление ожидается к 20:00. Однако время завершения работ может изменяться.

Список улиц, где будет отключение воды в Одессе 10 марта:

ул. Ришельевская

ул. Святослава Караванского

ул. Греческий

ул. Нины Пестрой.

Телефоны для справок, где можно узнать об отключении воды в Одессе 10 марта:

0-800-307-505

048-705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

В настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Работают они с 08:00 до 18:00 (до 20:00) и расположены по адресу:

Киевский район: Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14

Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14 Приморский район: Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105; Академическая, 2; Академическая, 30.

Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105; Академическая, 2; Академическая, 30. Хаджибейский район: Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.

Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1. Пересыпский район: Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4

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