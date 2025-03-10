Графики отключения света в Одессе на вторник, 11 марта, узнайте, где их введут и по какой причине.

Энергетики работают, чтобы в первую очередь восстановить электричество критически важных объектов, известно, будут ли вводиться графики отключения света в Одессе 11 марта, передает Политика.

Как сообщили в ДТЭК, оборудование компании в результате российских атак получило значительные повреждения, поэтому в нескольких районах города было отключено электричество.

В городе активно идут ремонтные работы, поэтому графики отключения света в Одессе 11 марта могут применятся там, где это необходимо.

"На данный момент в части Одесского района продолжаются аварийные ремонтные работы. Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть свет каждому клиенту", - говорится в сообщении ДТЭК.

Продолжаются ремонтные работы электросетей в Таирове и районах рядом.

Другие оставшиеся без света после обстрелов абоненты Одессы подключены к электроснабжению, но ситуация остается очень напряженной из-за систематических обстрелов энергетических объектов.

Проверить, к какой группе относится ваше жилье, можно на сайте оператора системы распределения.

В ДТЭК просят жителей Одессы и области снизить потребление электроэнергии, чтобы не вводить дополнительные графики отключения.

Время экстренных графиков отключения света можно узнать на сайте ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

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подать заявку на сайт ДТЭК.

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