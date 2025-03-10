Энергетики работают, чтобы в первую очередь восстановить электричество критически важных объектов, известно, будут ли вводиться графики отключения света в Одессе 11 марта, передает Политика.
Как сообщили в ДТЭК, оборудование компании в результате российских атак получило значительные повреждения, поэтому в нескольких районах города было отключено электричество.
В городе активно идут ремонтные работы, поэтому графики отключения света в Одессе 11 марта могут применятся там, где это необходимо.
"На данный момент в части Одесского района продолжаются аварийные ремонтные работы. Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть свет каждому клиенту", - говорится в сообщении ДТЭК.
Продолжаются ремонтные работы электросетей в Таирове и районах рядом.
Другие оставшиеся без света после обстрелов абоненты Одессы подключены к электроснабжению, но ситуация остается очень напряженной из-за систематических обстрелов энергетических объектов.
Проверить, к какой группе относится ваше жилье, можно на сайте оператора системы распределения.
В ДТЭК просят жителей Одессы и области снизить потребление электроэнергии, чтобы не вводить дополнительные графики отключения.
Время экстренных графиков отключения света можно узнать на сайте ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
чат-бота в Viber ;
чат-бота в Telegram ;
личных сообщений в Facebook ;
подать заявку на сайт ДТЭК.
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