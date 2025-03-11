Подорожание яблок в Одессе заставляет украинцев более тщательно выбирать места покупки и искать более выгодные предложения.

На полках магазинов доступны овощи и фрукты из запасов украинских фермеров, однако уже сейчас наблюдается подорожание яблок в Одессе, сообщает Politeka.net.

Такие данные были обнародованы на сайте Минфина.

В этом году увеличение цен произошло из-за неурожая, подорожания производства и хранения (в частности, расходы на электроэнергию и горючее).

По данным Минфина, в начале марта средняя цена фрукта составляет 41,31 грн/кг, что вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 (20,63 грн/кг). Увеличение стоимости становится очевидным, если сравнить цены с прошлым месяцем. Да, в феврале килограмм можно было купить за 38,06 грн.

Кроме этого наблюдается скачок цен на сорт "Айдаред". Согласно данным портала Минфин, в феврале этого года средняя цена составляла 41,87 грн/кг, что значительно больше, чем в тот же период прошлого года, когда их стоимость была 23,05 грн/кг. В начале марта килограмм можно купить за 45,30 грн.

Подорожание яблок в Одессе заставляет украинцев более тщательно выбирать места покупки и искать более выгодные предложения. К росту цен привело уменьшение предложения высококачественной продукции, сокращение запасов из хранилищ, неблагоприятные погодные условия при сборе урожая.

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