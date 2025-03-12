Неблагоприятные погодные условия в Турции отразились на подорожании помидоров в Одессе.

Подорожание помидоров в Одессе произошло из-за дефицита этой продукции на внутреннем рынке, что позволило импортерам повысить цены на овощи, сообщает Политека.

Аналитики EastFruit объясняют этот процесс снижением поставок томатов из Турции из-за неблагоприятных погодных условий в стране-производителе.

На 7 марта цена на импортный продукт в Украине колебалась от 75 до 85 грн за килограмм (1,82–2,06 доллара за килограмм). Это на 25% больше, чем на прошлой неделе. Такая ценовая тенденция наблюдается на всех рынках страны, в том числе и в Одессе. Причиной этого является сокращение поставок, в частности из Турции, из-за ухудшения погодных условий.

По словам аналитиков, на прошлой неделе украинские импортеры и оптовые компании активно распродавали остатки томатов, закупленных еще в начале февраля. Тогда темпы торговли были низкими и продукция реализовывалась медленно.

Однако в начале марта новые поставки на украинский рынок поступили в минимальных объемах, потому произошло подорожание помидоров в Одессе.

Согласно прогнозам участников рынка, на следующей неделе ожидается увеличение поставок томатов из-за рубежа, что поможет сбалансировать рынок и стабилизировать стоимость томатов. Несмотря на скачок цени томаты, на сегодняшний день их стоимость все еще на 10% ниже, чем год назад.

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