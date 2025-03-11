В начале марта цена на популярный овощ заметно выросла, в частности, наблюдается подорожание свеклы в Одессе, сообщает Politeka.net.

Такие данные опубликовали на сайте Минфина.

Тем не менее, высокая цена на свеклу у производителей еще не отразилась на стоимости для конечных потребителей. Согласно данным, средняя цена на свеклу в крупнейших торговых сетях составляет 26,20 грн/кг, что больше месяца раньше. Уточним, что в феврале средняя стоимость на этот продукт достигала 24,13 грн/кг.

Эксперты считают, что ситуация может нормализоваться, поскольку фермеры начнут продавать овощ из хранилищ, что увеличит объемы поставок и приведет к снижению стоимости. Стоит отметить, что нынешняя стоимость на 35% выше, чем в этот период 2024 года.

Основной причиной подорожания самого популярного украинского овоща в Одессе стало уменьшение предложения продукции высокого качества. По словам участников рынка, сезонные продажи, хранившиеся в условиях без должного оборудования, почти завершены, а объемы некондиционного товара значительно уменьшились. Рост спроса также способствовал повышению стоимости.

Ритейлеры и оптовые компании, обеспокоенные сокращением запасов, активизировали закупки, что дополнительно способствовало росту цен.

Однако эксперты считают, что текущий скачок цен может быть временным. Если ценники продолжат расти, фермеры начнут активно реализовывать запасы из хранилищ, что увеличит предложение на рынке и, вероятно, будет способствовать его стабилизации.

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