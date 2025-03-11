В марте 2025 года переселенцы смогут получить денежную помощь, стало известно, кто может рассчитывать на выплаты и как их получить

Украинцы имеют возможность получить денежные выплаты в Одессе, узнайте, о каких суммах идет речь, передает Политика.

Внутренние переселенцы или пострадавшие от войны могут рассчитывать на денежную помощь в марте 2025 года от ряда международных организаций и государства.

Также известно, что с 1 марта выплаты для внутренне перемещенных лиц будут автоматически продлены на полгода при условии соответствия критериям.

Для людей, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет для людей с инвалидностью и детей – 3000 гривен, а для других лиц – 2000 гривен.

Получать деньги можно 15 и 28 числа каждого месяца.

Благотворительная организация Caritas Spes Odessa предоставит финансовую помощь в Одессе и Николаеве определенным категориям украинцев.

Об этом сообщает "Caritas Spes Odessa".

Подавайте заявку на получение денег если вы приехали с оккупированной территории или с места, где велись или идут боевые действия при наличии справки переселенца до 30 дней, если вы проживаете в непосредственной близости к линии столкновения до 30 километров.

Кроме того, в случае, если вы не можете обеспечить свои базовые потребности – семьи с доходом менее 6318 грн на одного человека и относитесь к одной из групп: семьи, где только один родитель, многодетные или приемные семьи, беременные женщины, дети до трех лет, пожилые люди (> 55 лет), люди с инвалидностью (граждане или дети с инвалидностью до 18 лет).

Чтобы получить финансовую помощь переселенцам в Одессе, для начала нужно зарегистрироваться в телеграмм боте.

Также можно позвонить по телефонам: 067 654 10 26 – Одесса.

Благотворители обещают выплачивать по 10 800 грн на каждого члена семьи.

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