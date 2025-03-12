С приближением дня Пасхи может произойти подорожание яиц в Одессе.

Аналитики рассказали, чего ожидать от подорожания яиц в Одессе перед праздником в 2025 году, пишет Политека.

Согласно прогнозам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, поднятие цен на продукт может произойти перед Пасхой 2025 из-за традиционного сезонного спроса.

В то же время, по словам эксперта, ситуация на рынке этого продукта в Украине выглядит достаточно стабильно. Он говорит, что увеличение поголовья домашней птицы в стране дает основания для сдержанного оптимизма по поводу цены на яйца в среднесрочной перспективе.

С начала 2025 года поголовье домашней птицы в Украине выросло на 0,9%, достигнув 186,42 млн голов. Однако большая часть этого увеличения произошла на предприятиях, что способствует росту объемов производства яиц.

Подорожание яиц в Одессе: что влияет на цену

Одним из главных факторов, влияющих на стоимость продукта, являются цены на корм для птицы. Колебания стоимости зерна и других сельскохозяйственных культур напрямую отражается на себестоимости производства яиц. Также, с приближением весны, увеличение светового дня способствует повышению яйценоскости кур, что, в свою очередь, может привести к снижению цен. Однако, по мнению эксперта, на ценообразование могут повлиять неблагоприятные погодные условия, заморозки и расходы на обогрев птиц. Исходя из этого прогнозируется, что цены на яйца могут снизиться после Пасхи, если основные факторы будут оставаться стабильными.

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