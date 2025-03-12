Аналитики сходятся во мнении, что подорожание масла, муки и сахара в Одессе будет продолжаться.

Подорожание масла, муки и сахара в Одессе отразилось на кошельках местных жителей, однако эксперты предупреждают, что цены продолжат расти, сообщает Politeka.net.

Данные были обнародованы на сайте Минфина.

Масло является основным продуктом во многих украинских домохозяйствах. Пока его стоимость превысила 70 гривен, а в некоторых магазинах стоимость приближается к 80.

Средняя цена на масло "Олейна" рафинированное 850 мл составляет 77,05 гривен. Самое дорогое предложение можно приобрести в Megamarket, за 81,40 гривен, а самое дешевое у Auchan - 66,90.

Пшеничная мука изменилась следующим образом: 1 кг: рост с 24,99 до 30,44 грн; 2 кг: рост с 56,67 до 59,82 грн. Самое большое муку в 2 килограмма можно приобрести у Novus за 54,54 гривны.

Сахар подорожал в цене – 35,17 грн. за килограмм. Самая выгодная стоимость в гипермаркете Metro – 32,90 грн/кг.

Аналитики сходятся во мнении, что подорожание масла, муки и сахара в Одессе будет продолжаться. Потребительские цены на продукты и услуги растут быстрее, чем предполагал Нацбанк. В Минэкономики отслеживают ценовую динамику и не видят необходимости вводить дополнительное регулирование.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание молочных продуктов в Одессе: что в марте больше всего выросло в цене.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: кто надолго останется без электричества.

Как сообщала Politeka, Прогноз погоды в Одессе на неделю с 10 по 16 марта: синоптики предупреждают о периоде "контрастов".