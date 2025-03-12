Отключение воды в Одессе 12 марта произошло из-за аварий на местных трубопроводах и водопроводах.

Отключение воды в Одессе 12 марта коснулось нескольких улиц города - водоснабжение будет временно отключено из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Воды не будет на нескольких улицах города, а ее подачу планируют возобновить до 17:00, хотя время завершения работ может изменяться в зависимости от масштабов аварии.

Адреса, где будет отсутствовать водоснабжение 12 марта:

До 16:00 улицы: Пироговская, 6; Канатная, 85-89; Орликовый переулок; Михаила Емельяновича-Павленко, 4-6.

До 17:00 отключат воду на проспекте Шевченко 8/1-8/9.

Контактные телефоны для справок (круглосуточно):

0-800-307-505

048-705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

В городе работает 18 бюветов, которые находятся по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16

Адмиральский проспект, 31

Дача Ковалевского, 150

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный пл., 3

проспект Гагарина, 33

Академическая, 11

Ольгиевская, 37

Старопортофранковская, 105

Академическая, 2

Академическая, 30

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15

Михайловская площадь, 19

Ицхак Рабин, 1

Дальницкая, 25

Английский, 1

Пересыпский район:

Крымская, 71

Курорт Куяльник, 4

Бюветами можно воспользоваться при отключении воды в Одессе 12 марта и не только. Они работают ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00.

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