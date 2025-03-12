Отключение воды в Одессе 12 марта коснулось нескольких улиц города - водоснабжение будет временно отключено из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Воды не будет на нескольких улицах города, а ее подачу планируют возобновить до 17:00, хотя время завершения работ может изменяться в зависимости от масштабов аварии.

Адреса, где будет отсутствовать водоснабжение 12 марта:

До 16:00 улицы: Пироговская, 6; Канатная, 85-89; Орликовый переулок; Михаила Емельяновича-Павленко, 4-6.

До 17:00 отключат воду на проспекте Шевченко 8/1-8/9.

Контактные телефоны для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505
  • 048-705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155

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В городе работает 18 бюветов, которые находятся по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16
  • Адмиральский проспект, 31
  • Дача Ковалевского, 150
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный пл., 3
  • проспект Гагарина, 33
  • Академическая, 11
  • Ольгиевская, 37
  • Старопортофранковская, 105
  • Академическая, 2
  • Академическая, 30

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15
  • Михайловская площадь, 19
  • Ицхак Рабин, 1
  • Дальницкая, 25
  • Английский, 1

Пересыпский район:

  • Крымская, 71
  • Курорт Куяльник, 4

Бюветами можно воспользоваться при отключении воды в Одессе 12 марта и не только. Они работают ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00.

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