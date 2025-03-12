Отключение воды в Одессе 12 марта коснулось нескольких улиц города - водоснабжение будет временно отключено из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Воды не будет на нескольких улицах города, а ее подачу планируют возобновить до 17:00, хотя время завершения работ может изменяться в зависимости от масштабов аварии.
Адреса, где будет отсутствовать водоснабжение 12 марта:
До 16:00 улицы: Пироговская, 6; Канатная, 85-89; Орликовый переулок; Михаила Емельяновича-Павленко, 4-6.
До 17:00 отключат воду на проспекте Шевченко 8/1-8/9.
Контактные телефоны для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505
- 048-705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
В городе работает 18 бюветов, которые находятся по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16
- Адмиральский проспект, 31
- Дача Ковалевского, 150
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный пл., 3
- проспект Гагарина, 33
- Академическая, 11
- Ольгиевская, 37
- Старопортофранковская, 105
- Академическая, 2
- Академическая, 30
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15
- Михайловская площадь, 19
- Ицхак Рабин, 1
- Дальницкая, 25
- Английский, 1
Пересыпский район:
- Крымская, 71
- Курорт Куяльник, 4
Бюветами можно воспользоваться при отключении воды в Одессе 12 марта и не только. Они работают ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00.
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