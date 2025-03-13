Узнайте, где переселенцы могут найти бесплатное жилье в Одессе, названы адреса и контакты.

Многие украинцы из-за войны, которую развязала Россия, попали в ситуацию, когда нет крова над головой, передает Политека.

Стало известно, где беженцы и нуждающиеся люди смогут найти бесплатное жилье в Одессе.

"Прихисток" - это ресурс, который помогает украинцам в поисках временного жилья.

На сайте размещены объявления с предложением разместить людей в регионе, но можно найти и варианты проживания, передает Политека.

Многие готовы предоставить укранцам бесплатный приют, в первую очередь речь идет о женщинах или детях на срок от одного дня до нескольких месяцев.

Также в перечне условий для проживания говорится о помощи по хозяйству или оплату коммунальных услуг. Контакты: cайт.

Христианская миссия "Новая жизнь" принимает участие в поиске дома для ВПЛ и строит "Город для беженцев" в селе Большой Дальник Одесской области.

Контакты: cайт, (073) 577-80-80.

CARITAS ODESA UGCC - эта организация поможет найти временное жилье.

В данный момент у них есть несколько свободных мест в убежище на весну и лето.

ВПЛ помогают с приютом, в первую очередь пенсионерам, которые могут самостоятельно себя обслуживать.

Переселенцы смогут бесплатно жить в Приюте для одиноких пожилых "Ковчег" в селе Ракулово в Одесской области.

Бесплатное проживание длится три месяца и включает четырехразовое питание.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.