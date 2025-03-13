Многие украинцы из-за войны, которую развязала Россия, попали в ситуацию, когда нет крова над головой, передает Политека.
Стало известно, где беженцы и нуждающиеся люди смогут найти бесплатное жилье в Одессе.
"Прихисток" - это ресурс, который помогает украинцам в поисках временного жилья.
На сайте размещены объявления с предложением разместить людей в регионе, но можно найти и варианты проживания, передает Политека.
Многие готовы предоставить укранцам бесплатный приют, в первую очередь речь идет о женщинах или детях на срок от одного дня до нескольких месяцев.
Также в перечне условий для проживания говорится о помощи по хозяйству или оплату коммунальных услуг. Контакты: cайт.
Христианская миссия "Новая жизнь" принимает участие в поиске дома для ВПЛ и строит "Город для беженцев" в селе Большой Дальник Одесской области.
Контакты: cайт, (073) 577-80-80.
CARITAS ODESA UGCC - эта организация поможет найти временное жилье.
В данный момент у них есть несколько свободных мест в убежище на весну и лето.
ВПЛ помогают с приютом, в первую очередь пенсионерам, которые могут самостоятельно себя обслуживать.
Переселенцы смогут бесплатно жить в Приюте для одиноких пожилых "Ковчег" в селе Ракулово в Одесской области.
Бесплатное проживание длится три месяца и включает четырехразовое питание.
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