Если продолжать мартовские цены в супермаркетах с январем становится заметным подорожание макарон в Одессе.

В супермаркетах обнаружили подорожание макарон в Одессе – известно, что стоимость этих продуктов в разных магазинах могут отличаться, сообщает Politeka.net.

Данные обнародовали на сайте Минфин.

Данные мониторинга розничных сетей показали, что в марте этого года стоимость вермишели короткой, длинной и макарон перьев остались примерно на одном уровне по сравнению с февралем.

Средняя цена на макароны перьев увеличилась с 29,60 грн. в январе до 32,70 грн. в марте. Самые дешевые можно приобрести в сети Metro за 27,90, а самые дорогие – у Auchan за 38,90.

Что касается вермишели длинной, наблюдается та же цена, что месяцем ранее. В частности, длинная вермишель не изменилась в цене – 27,90 за килограмм. То же касается вермишели короткой, ценники на которую составляют 31,29 грн.

Следует отметить, что было зафиксировано рекордное ускорение инфляции и подорожание макарон в Одессе. В ноябре общая потребительская инфляция составила 1,9% по сравнению с октябрем, а в годовом исчислении – переступила порог в 10%. Ценники на продукты в супермаркетах растут еще быстрее – на 4% за последний осенний месяц и на 14,4% в год.

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