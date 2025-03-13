Эксперты дали прогноз относительно курса доллара Одессе на 2025 год, изменения составят меньше 10%.

Курс доллара к гривне к концу 2025 года может достигнуть 45 гривень за единицу американской валюты, передает Политека.

По прогнозам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, к концу 2025 года валюта будет по 45.

"В границах разумного, когда у нас идет война и у нас сумасшедший торговый дефицит, было бы странно, если бы гривня оставалась бы стабильной. Все абсолютно естественно, без резких движений, без каких-либо причин для паники", - говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает Политека.

По словам банкира, изменения курса доллара, в частности в Одессе, происходит в границах уровня инфляции.

Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов считает, что в первые месяцы года максимальный размер девальвации вряд ли будет выше 2-2,5% в месяц.

Однако такой факт возможен лишь в определенные этапы, которые связанны с объективными экономическими причинами.

По его мнению, не будет катастрофой, если в конце марта курс доллара в Одессе будет находиться в коридоре от 42-42,8 гривна за валюту.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин , в марте 2025 на курс гривны может повлиять ряд факторов, среди которых посевная кампания, переговоры и инфляция, хотя заложенный в бюджете курс за 45 гривен останется неизменным, в том числе в Одессе.

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