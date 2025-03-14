В школах они традиционно проходят в конце марта, в 2025 году Министерство образования и науки Украины (МОН) организовать отдых с 24 по 30 числа, передает Политека.
Однако каждое заведение самостоятельно определяет даты, учитывая ситуацию безопасности, эпидемиологическую обстановку и отопительный сезон.
Когда дети будут отдыхать в 2025?
Большинство школ предоставят ученикам недельный с 24 по 30 марта 2025 года. Однако точные даты могут различаться в зависимости от региона и формата обучения. В связи с войной, развязанной РФ, часть школы работают онлайн, но это не отменяет длительных выходных для детей.
Когда начинаются весенние каникулы в Одессе?
Для детей у 2025 году они продлятся с 24 по 30 число. Длительность определяется с учетом образовательной программы, нагрузки, возрастных особенностей и состояния здоровья учащихся.
По предварительным данным, летние каникулы начнутся 30 мая и продлятся до 31 августа 2025 года. Однако окончательное решение о сроках остается за учреждение, особенно в условиях военного положения.
Важно отметить, перед планированием рекомендуется уточнить точные даты в администрации учебного заведения, они сами могут корректировать график.
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