Одесситам рассказали о весенних каникулах в 2025 году в Украине, узнайте, когда будут отдыхать дети.

В школах они традиционно проходят в конце марта, в 2025 году Министерство образования и науки Украины (МОН) организовать отдых с 24 по 30 числа, передает Политека.

Однако каждое заведение самостоятельно определяет даты, учитывая ситуацию безопасности, эпидемиологическую обстановку и отопительный сезон.

Когда дети будут отдыхать в 2025?

Большинство школ предоставят ученикам недельный с 24 по 30 марта 2025 года. Однако точные даты могут различаться в зависимости от региона и формата обучения. В связи с войной, развязанной РФ, часть школы работают онлайн, но это не отменяет длительных выходных для детей.

Когда начинаются весенние каникулы в Одессе?

Для детей у 2025 году они продлятся с 24 по 30 число. Длительность определяется с учетом образовательной программы, нагрузки, возрастных особенностей и состояния здоровья учащихся.

По предварительным данным, летние каникулы начнутся 30 мая и продлятся до 31 августа 2025 года. Однако окончательное решение о сроках остается за учреждение, особенно в условиях военного положения.

Важно отметить, перед планированием рекомендуется уточнить точные даты в администрации учебного заведения, они сами могут корректировать график.

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