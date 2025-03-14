Местные жители заметили подорожание фруктов и овощей в Одессе в марте 2025 года, узнайте подробнее.

С началом весны на рынке Привоз отмечают подорожание фруктов и овощей в Одессе, сообщает Политека.

Стоимость продуктов продолжает меняться, и такие колебания бьют по кошелькам потребителей .

На рынке привоза стоимость огурцов варьируется от 120 до 170 гривен за килограмм, а помидоры стоят от 110 до 150. Интересно, что популярные помидоры черри на привозе можно приобрести за 150 грн.

Больше переписали ценники на болгарский перец, который сейчас стоит 180 за кило. В то же время брокколи, также популярное среди горожан, стало значительно дешевле и сейчас продается от 80.

На рынке также появилась редис – пучок стоит от 40 гривен, а килограмм можно приобрести за 120. Стоимость моркови – 80 грн, картофель – 30-45, свекла – 40, лук – 20.

Подорожание фруктов и овощей в Одессе: цитрусовые, яблоки и гранаты

Цены на цитрусовые варьируются от 50 гривен за апельсины и мандарины. За гранаты придется заплатить от 80 до 150 в зависимости от страны происхождения. Хурма также остается популярной, и ее можно купить за 60–100 грн, а яблоки на рынке продаются по 35–50.

Что касается зелени, то петрушка, укроп и зеленый лук продаются по 10 грн за пучок, за сельдерей нужно платить 20 гривен, а черемшу – 15-25.

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