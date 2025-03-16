Стоимость мяса в Одессе продолжает расти, что связано с увеличением затрат на производство, транспортировку и не только.

За последний месяц в Одессе заметно выросли цены на большинство видов свинины, особенно на ребра и шашлык, однако на некоторые виды наблюдается небольшое снижение стоимости, передает Политека.

Особенно заметно подорожала говядина, бекон и сало, сообщается на сайте Минфин.

Текущий прайс на мясо в супермаркетах:

Свинина грудинка (1 кг): Metro – 171,50 гривен, Novus – 199,00, Auchan – 169,90, Megamarket – 200,40, Средняя стоимость – 185,20.

лопатка (1 кг) – 193,67, ошеек - 264,97 грн за кг, подчеревок, 187,05, ребра 194,7 , шашлык – 271,68.

Как изменился прайс по сравнению с февралем 2025 года?

В прошлом месяце среднемесячные цены в регионе были ниже:

Грудинка – 178,37, разница +6,83, Лопатка – 190,90 (+2,77 грн), Ошеек – 267,82 (-2,85), Подчеревок – 181,71 (+5,34), Ребра – 177,60 (+17,10), Шашлык – 258,76 (+12,92).

За последний месяц в Одессе заметно выросли цены на большинство видов свинины, особенно на ребра и шашлык. Однако на ошеек наблюдается небольшое снижение стоимости.

Следите за изменением прайса и сравнивайте предложения в разных супермаркетах , чтобы выбрать наиболее выгодные варианты.

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