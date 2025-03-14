Украинцам рассказали, чего ждать от погоды в субботу в Одессе 15 марта, составлен подробный прогноз.

Метеорологи сообщили, чего ждать от погоды в Одессе 15 марта, составлен подробный прогноз, передает Политека.

Погода с субботу немного испортится, небо с самого утра будет покрыто облаками.

15 марта ожидается переменная облачность без дождей.

"С утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Без осадков", - говорится на сайте Синоптик.

По данным метеорологов, 15 числа в городе будет облачно, дожди не прогнозируются.

Ветер южный и юго-восточный, скорость до 3,2 м/с. Температура воздуха ночью составит 9–13°С, а днем прогреется до 15°С.

В области условия будут аналогичными: облачность без дождей , южный ветер 3 м/с, температура ночью до +10°С, днем воздух прогреется до +15°С.

К слову, с 14 марта в Украине начнется постепенное похолодание. Количество осадков останется небольшим, но ожидаются холодные воздушные массы с севера, которые принесут кратковременные понижения температуры.

Во второй половине месяца воздух прогреется до +10°С, однако к концу месяца прогнозируется очередное похолодание с возможным мокрым снегом. Несмотря на солнечные дни, ночи останутся морозными.

Атмосферное давление будет высоким, а количество осадков по Украине окажется ниже нормы на 10–30%. Особенно это коснется восточных, центральных и северных областей.

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