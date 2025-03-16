Местные жители заметили подорожание рыбы в Одессе в марте 2025 года, узнайте подробнее.

В марте 2025 можно наблюдать подорожание рыбы в Одессе , сообщает Politeka.

Так, средняя цена на карп живой составляет 150,10 грн. за 1 кг. В магазинах Ашан его можно приобрести за 139,00, а в Мегамаркете – за 161,20. За последний месяц ценник на карп снизился на 10,40 с февраля 2025 года.

Что касается карпа патрона, то его средний ценник составляет 195,30 гривен за 1 кг, с вариацией от 169,00 в Ашане до 221,60 в Мегамаркете. Здесь также произошло снижение стоимости на 8,70 за последний месяц.

Стоимость сельди слабосоленой за последний месяц снизилась на 2,33 грн, а сейчас ее средний ценник составляет 192,00 за 1 кг. Стоимость в разных магазинах меняется: в Ашане – 179,00 гривен, в Мегамаркете – 228,00, а в Novus – 169,00.

Относительно свежемороженой скумбрии, ее цена на 14 марта 2025 года составляет 195,30 грн за 1 кг, с колебаниями от 169,00 у Novus до 221,60 в Мегамаркете. С февраля цена снизилась на 3,70 гривен.

В целом можно наблюдать за некоторыми изменениями стоимости рыбных продуктов и морепродуктов, в частности в контексте подорожания рыбы в Одессе, которое произошло из-за небольших колебаний на рынке.