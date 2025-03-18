Подорожание лука в Одессе не последнее, что заставит расстроиться, ведь подорожали и другие овощи.

В Украине продолжают расти цены на популярные овощи, которые не могут не ударить по бюджету покупателей, заметили подорожание лука в Одессе, сообщает Politeka.net.

Данные показали на сайте Минфин.

В марте 2025 г. отмечается существенное повышение цен на основные продукты, которые являются основными составляющими для многих традиционных блюд. Замечен скачок цен на разные сорта этого овоща.

Так, белый подорожал на 10,5%, достигнув 102,27 грн/кг, тогда как репчатый лук испытал меньше роста и сейчас стоит в среднем 16,50 гривен за килограмм. Красный подорожал на 8,9%.

Подорожание лука в Одессе не последнее, что заставит расстроиться. В частности, также цена на чеснок увеличилась на 7,9%, достигнув 175,60 гривен, что может существенно повлиять на бюджет, учитывая его популярность как приправы. Молодой чеснок подорожал со 199,00 грн/кг до 197,47 грн/кг.

Подчеркнем, что рост цен на основные овощи оказывает непосредственное влияние на ежедневные расходы семей. Средняя стоимость овощной корзины, включающей эти продукты, выросла примерно на 8% по сравнению с февралем. Для семьи из 3-4 человек это может означать дополнительные расходы от 100 до 150 грн. в месяц только на базовые овощи. Особую обеспокоенность вызывает подорожание моркови и картофеля, которые являются основными ингредиентами для супов, соусов и других повседневных блюд.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Также Politeka писала, что Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ожидать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным удорожанием популярного напитка.