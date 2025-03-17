Вещи для переселенцев в Одессе могут получить украинцы из других регионов, которые переехали в город.

Вещи для переселенцев в Одессе можно получить в гуманитарных хабах, стало известно, где они находятся передает Политека.

В регионе работает социальный проект «Вещи, помогающие», направленный на поддержку переселенцев и людей в затруднительном положении. По городу установлено 90 специальных боксов, куда можно передать необходимое.

Какие вещи можно приносить?

Одежда в хорошем состоянии, в том числе теплые куртки, пальто, свитера.

Покрывала, одеяла, постельное белье для последующей переработки.

Не принимают носки, колготки и другие предметы личной гигиены.

Как отмечает координатор проекта Анна Пидопригора, они должны быть пригодными для ношения и соответствовать сезону, чтобы поддержать людям, приехавшим из регионов, где продолжаются боевые действия.

Гуманитарный центр «Свободные вместе» для переселенцев из Херсона открылся в городе.

Так, "Свободные вместе" стал седьмым гуманитарным хабом для внутренне перемещенных лиц из Херсонской области. Его цель - поддержка более 50 тысяч переселенцев, ныне проживающих в области.

Адрес: Приморский район, ул. Балковская, 35/1.

График работы: Понедельник - пятница: 10:00 - 15:00.

Если вы хотите помочь или нуждаетесь в поддержке, обращайтесь в гуманитарный центр или передавайте в специальные боксы в городе.

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