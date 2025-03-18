На рынке зафиксирован рост стоимости некоторых видов топлива, прайс бензина, дизеля и автогаза изменилась на отдельных АЗС, передает Политека.
Актуальные цены на горючее в Одессе (по состоянию на 17 марта 2025 года), стоимость выросла на несколько копеек.
А-95 премиум – 59,69 грн/л.
А-95 – 56,52 гривен за литр.
А-92 – 53,49, дизельное топливо – 54,74 и автогаз – 36,53 грн/л.
По мнению экспертов, в начале марта 2025 года существенного роста бензина в городе не ожидается. В течение месяца будут колебаться в соответствии с изменениями нефтяных котировок на мировых рынках.
С начала года прайс в Украине вырос на несколько гривен, что объясняется повышением акцизов и глобальными экономическими факторами.
Первая причина подорожания – повышение акцизов: – 271 евро за 1000 литров, дизель – 215, автогаз – 173 евро
Обесценивание гривни и рост мировых цен на нефть.
В январе 2025 года нефть подорожала с 74,5 до 82 долларов за баррель, что стало следствием санкций против российских нефтяных танкеров.
Специалисты допускают, что в течение года топливо, в частности, в Одессе может подешеветь. Основными факторами снижения стоимости станут стабилизация нефтяного рынка и увеличение добычи нефти в США.
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