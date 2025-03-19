Украинцам рассказали о подорожании квартир в Одессе и дали прогноз по стоимости весной 2025 года.

Не смотря на подорожание квартир в Одессе, недвижимость в регионе все равно остается одним из самых доступных для покупки жилья среди трех самых крупных мегаполисов Украины, передает Политека.

По данным OLX , за год недвижимость тут выросла в среднем на 11%.

Больше всего подорожали в Одессе трехкомнатные квартиры – на 16% на первичном рынке и на 10% на вторичном.

В начале 2025 года регион оказался на седьмом месте по уровню цен на жилье, поскольку в некоторых регионах Украины стоимость недвижимости выросла еще больше.

По данным агентства Лун, за последние три года цены на жилье в городе изменились незначительно – всего на 1,1% (с 950 до 960 долларов за квадратный метр).

За однокомнатную на первичном рынке нужно будет заплатить 42 000$, вторичное (однушка) – 38 000$.

За последние шесть месяцев стоимость недвижимости в городе стала выше на 14%, а аренда двухкомнатного жилья выросла на 6% – в среднем до 10,6 тыс. грн.

Рост связан с прайсом энергоносителей, строительных материалов, логистики, инфляцией и дефицитом квалифицированных работников.

Эксперты прогнозируют, что весной 2025 года цены продолжат расти в течение года.

Кроме того, налог платится за "лишние" квадратные метры, а о площади, превышающей указанные лимиты.

Если у вас площадь больше 200 квадратов, а дом – более 600 квадратов – придется заплатить фиксированный налог в 25 тысяч гривен в год.

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