Украинцам рассказали, где переселенцы в Одессе и области могут получить бесплатное жилье.

Жилье для переселенцев в Одессе есть, ВПЛ имеют возможность бесплатно разместиться во временных приютах, сообщает Politeka.

На платформе OLX можно обнаружить множество вариантов временного проживания.

Например, в Каролино-Бугазе предлагают отдельную комнату со всеми удобствами.

Да, предоставляется отдельная студия с кухней для семьи переселенцев.

Нужна помощь во внутренней отделке помещения, а также возможная частичная занятость для водителей категории С и С1.

Кроме того, в Одессе переселенцам, оставшимся без крова, предлагают бесплатный восстановительный дом.

Есть восстановительный дом для оказавшихся в затруднительном положении.

Поскольку количество доступных мест постоянно меняется, важно заранее уточнять наличие свободного жилья по указанным контактам.

Беженцы могут обоатится по адресам: ул. Красная, 11, 61 комната на 160 мест, Возможность размещения 33 человек с инвалидностью.

Контакты: Олег Тузла, (067) 48 45 173.

Химическая, 5, Места для 120 человек, условия для 4 человек с инвалидностью. Юлия Гайдаржи, (093) 033 12 71.

Старые Шомполы, Лиманский р-н, ул. Центральная, 16, 9 помещений для 10 человек. Условий для маломобильных лиц нет

Чтобы узнать больше, рекомендуем звонить по указанным номерам или искать актуальные объявления в интернете.

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