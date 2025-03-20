Переселенцы в Одессе могут получить необходимые вещи и гуманитарную помощь, названы адреса.

Вещи для переселенцев выдают в Одессе, также ВПЛ могут рассчитывать гуманитарную помощь в специализированных хабах, сообщает Politeka.

Социальный проект «Вещи помогают» направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц и людей в сложных жизненных обстоятельствах.

В городе установлено 90 специальных боксов, куда все желающие могут передавать все необходимое для переселенцев в Одессе.

В Одессе открылся гуманитарный центр «Свободные вместе», специализирующийся на поддержке внутренне перемещенных лиц из Херсонской области. Это уже седьмой хаб, созданный для поддержки более 50 тысяч проживающих в регионе беженцев.

Адрес: Приморский район, ул. Балковская, 35/1.

График работы: Пн–Пт, 10:00–15:00.

Обращайтесь в центр или используйте специальные боксы, расположенные по городу.

Для получения необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность. ВПЛ также нужно иметь соответствующую справку.

Заявление на помощь принимают волонтеры гуманитарных центров.

Горячие линии районных территориальных центров социального обслуживания расскажут об актуальных возможностях.

В условиях войны тысячи украинцев остались без жилья и средств к существованию, поэтому важно знать, где можно получить необходимую поддержку.

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