Переселенцы и пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь в Одессе, сообщает Politeka.
Выплаты будут предоставляться как государством, так и международными организациями. С 1 марта поддержка для ВПЛ будет автоматически продлена на полгода, если получатель соответствует установленным критериям.
Какие суммы предусмотрены?
3000 грн – для людей с инвалидностью и детей
2000 грн – для других категорий переселенцев
Выплаты будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.
Благотворительная организация Caritas Spes Odessa оказывает финансовую помощь.
Сумма составляет 10800 грн на каждого члена семьи.
Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться через Telegram-бот или позвонить по телефону: 067 654 10 26.
IRC открыл регистрацию на получение гуманитарки для людей, впервые получивших статус ВПЛ и проживающих в Одесской или Николаевской области.
Обязательный критерий – статус беженца должен быть получен не ранее 10 февраля 2025 года.
Для получения помощи необходимо заполнить анкету для предварительной записи.
Подробная информация доступна на сайте ВПО-Украины или в официальных источниках.
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