Денежная помощь для переселенцев в Одессе в марте 2025 года стало известно, кто может получить выплаты.

Переселенцы и пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь в Одессе, сообщает Politeka.

Выплаты будут предоставляться как государством, так и международными организациями. С 1 марта поддержка для ВПЛ будет автоматически продлена на полгода, если получатель соответствует установленным критериям.

Какие суммы предусмотрены?

3000 грн – для людей с инвалидностью и детей

2000 грн – для других категорий переселенцев

Выплаты будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Благотворительная организация Caritas Spes Odessa оказывает финансовую помощь.

Сумма составляет 10800 грн на каждого члена семьи.

Чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться через Telegram-бот или позвонить по телефону: 067 654 10 26.

IRC открыл регистрацию на получение гуманитарки для людей, впервые получивших статус ВПЛ и проживающих в Одесской или Николаевской области.

Обязательный критерий – статус беженца должен быть получен не ранее 10 февраля 2025 года.

Для получения помощи необходимо заполнить анкету для предварительной записи.

Подробная информация доступна на сайте ВПО-Украины или в официальных источниках.

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