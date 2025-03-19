Местные власти готовятся к завершению отопительного сезона в Одессе и области.

Решение о завершении отопительного сезона в Одессе и области принимается с учетом погодных условий и состояния энергосистемы региона, пишет Политека.

Согласно нормативам батареи отключают, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C и остается стабильной в течение трех суток подряд.

Традиционно тепло есть до 15 апреля, однако, если температура воздуха поднимется до более высоких показателей раньше - выключат соответственно тоже быстрее установленного срока.

Завершение отопительного сезона в Одессе и области, по данным статистики предыдущих лет, часто происходит в пределах 1-10 апреля. К примеру, в 2024 году в областном центре это произошло 7 апреля.

Что влияет на время, когда тепло выключат

Кроме температурного режима, на работу систем оказывает влияние ситуация в энергетике. Из-за постоянных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру теплоснабжения может прекратиться ранее запланированный срок.

В то же время коммунальные службы прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить стабильно комфортную температуру в жилищах местных жителей.

Ранее стало известно, что в украинском правительстве заверили, что тарифы на газ не будут меняться до конца холодного сезона.

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