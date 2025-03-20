В настоящее время тарифы на вывоз мусора в Одессе разнятся в зависимости от цен, установленных компаниями, предоставляющими услуги.

Тарифы на вывоз мусора в Одессе для местных жителей пока не планируют повышать, невзирая на распространенные слухи, сообщает Politeka.net.

Официально Одесский городской совет не сообщал ни о каких изменениях в ценах.

Стоимость этой услуги остается на уровне 33–61 грн в месяц, в зависимости от обслуживающей компании и места жительства.

Теперь плата для жителей многоквартирных домов составляют 127,97 грн/м³ в год или 34,11 грн в месяц с человека (с НДС). Однако окончательная стоимость зависит от компании, предоставляющей услуги.

Тарифы на вывоз мусора в Одессе от разных компаний:

"Эко-Ренессанс" - 35,49 гривен для многоэтажек, 61,26 для частного сектора.

- 35,49 гривен для многоэтажек, 61,26 для частного сектора. "Клиар-Сити" - 33,99 гривен для многоквартирных домов, 58,68 для частных.

- 33,99 гривен для многоквартирных домов, 58,68 для частных. "ТВ-Серрус" - 34,80 гривен для жителей многоэтажек, 60,07 для жителей частного сектора.

- 34,80 гривен для жителей многоэтажек, 60,07 для жителей частного сектора. "Одескоммунтранс" - 34,13 гривен для многоэтажек, 58,89 для частного сектора.

Цены в области:

Размер платы за вывоз мусора в Одесской области зависит от удаленности населенного пункта от полигона и отходов. Например, в Измаиле с марта будут платить 62 в месяц с человека, тогда как раньше эта сумма составляла 55 человек.

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