Тарифы на вывоз мусора в Одессе для местных жителей пока не планируют повышать, невзирая на распространенные слухи, сообщает Politeka.net.
Официально Одесский городской совет не сообщал ни о каких изменениях в ценах.
Стоимость этой услуги остается на уровне 33–61 грн в месяц, в зависимости от обслуживающей компании и места жительства.
Теперь плата для жителей многоквартирных домов составляют 127,97 грн/м³ в год или 34,11 грн в месяц с человека (с НДС). Однако окончательная стоимость зависит от компании, предоставляющей услуги.
Тарифы на вывоз мусора в Одессе от разных компаний:
- "Эко-Ренессанс" - 35,49 гривен для многоэтажек, 61,26 для частного сектора.
- "Клиар-Сити" - 33,99 гривен для многоквартирных домов, 58,68 для частных.
- "ТВ-Серрус" - 34,80 гривен для жителей многоэтажек, 60,07 для жителей частного сектора.
- "Одескоммунтранс" - 34,13 гривен для многоэтажек, 58,89 для частного сектора.
Цены в области:
Размер платы за вывоз мусора в Одесской области зависит от удаленности населенного пункта от полигона и отходов. Например, в Измаиле с марта будут платить 62 в месяц с человека, тогда как раньше эта сумма составляла 55 человек.
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