Укрзализныця отменила поезд из Одессы по популярному среди туристов маршруту №168/167, поскольку он был временным, передает Политика.
Как сообщали в "Укрзализныце", рейс был запланирован только на 9 марта. В заявлении отмечалось:
"9 марта будет курсировать №168/167. Не откладывайте путешествие – весна ждет!"
В настоящее время новые даты курсирования поезда не объявлялись, и билеты на него пока недоступны.
Отметим, что практика запуска временных маршрутов в Украине распространена.
Чаще всего такие рейсы добавляются при повышенном спросе на перевозку, в частности: в праздничные дни и на период каникул или отпусков.
Кроме того, 19 марта из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов Кировоградщины компания вынуждена изменить маршруты нескольких направлений, что приведет к значительным задержкам.
В частности, №92/60 Одесса – Харьков/Краматорск будет двигаться по обходному пути, из-за чего опоздает более чем на три часа.
Изменения коснутся также следующих рейсов: №53 Днепр – Одесса
№7 Харьков – Южная Пальмира
№128 Львов – Запорожье
№52 южная пальмира – Запорожье
Все они опаздывают по меньшей мере на три часа. "Укрзализныця" приносит извинения за неудобства и уверяет, что рейсы дальнего сообщения не будут отменяться.
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