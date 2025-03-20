В Украине больше не будет курсировать поезд по популярному среди туристов маршруту, стало известно о причинах.

Укрзализныця отменила поезд из Одессы по популярному среди туристов маршруту №168/167, поскольку он был временным, передает Политика.

Как сообщали в "Укрзализныце", рейс был запланирован только на 9 марта. В заявлении отмечалось:

"9 марта будет курсировать №168/167. Не откладывайте путешествие – весна ждет!"

В настоящее время новые даты курсирования поезда не объявлялись, и билеты на него пока недоступны.

Отметим, что практика запуска временных маршрутов в Украине распространена.

Чаще всего такие рейсы добавляются при повышенном спросе на перевозку, в частности: в праздничные дни и на период каникул или отпусков.

Кроме того, 19 марта из-за повреждений инфраструктуры в результате обстрелов Кировоградщины компания вынуждена изменить маршруты нескольких направлений, что приведет к значительным задержкам.

В частности, №92/60 Одесса – Харьков/Краматорск будет двигаться по обходному пути, из-за чего опоздает более чем на три часа.

Изменения коснутся также следующих рейсов: №53 Днепр – Одесса

№7 Харьков – Южная Пальмира

№128 Львов – Запорожье

№52 южная пальмира – Запорожье

Все они опаздывают по меньшей мере на три часа. "Укрзализныця" приносит извинения за неудобства и уверяет, что рейсы дальнего сообщения не будут отменяться.

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