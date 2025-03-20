Жителей нескольких улиц коснется отключения воды в Одессе 20 марта - водоснабжение вернут по установленному графику.

Произошло отключение воды в Одессе 20 марта из-за плановых ремонтных работ - коммунальные работники уже работают над устранением проблем, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города и области, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения по следующим адресам:

Мясоедовская

Прохоровская

На этих улицах обещают закончить аварийные работы в 16 часов.

Кроме этого водоснабжение остановят на улицах города:

Ярослава Баиса 8, 22, 22/1

Семена Палия 125, 125/1.2.3

Владислава Бувалкина 71,71/1.2, 57-73

Уточним, что отключение воды в Одессе 20 марта на этих улицах планируют окончить в 18 часов.

Подчеркнем, для жителей города работает 18 бюветов, доступных ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00. Адреса бюветов:

Киевский район : Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14

: Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14 Приморский район : Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.

: Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105. Хаджибейский район : Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.

: Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1. Пересыпский район: Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4

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