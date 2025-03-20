Произошло отключение воды в Одессе 20 марта из-за плановых ремонтных работ - коммунальные работники уже работают над устранением проблем, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Филиал «Инфоксводоканал» сообщает жителям города и области, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ планируется ограничение водоснабжения по следующим адресам:
- Мясоедовская
- Прохоровская
На этих улицах обещают закончить аварийные работы в 16 часов.
Кроме этого водоснабжение остановят на улицах города:
- Ярослава Баиса 8, 22, 22/1
- Семена Палия 125, 125/1.2.3
- Владислава Бувалкина 71,71/1.2, 57-73
Уточним, что отключение воды в Одессе 20 марта на этих улицах планируют окончить в 18 часов.
Подчеркнем, для жителей города работает 18 бюветов, доступных ежедневно с 08:00 до 18:00, а некоторые – до 20:00. Адреса бюветов:
- Киевский район : Фонтанская дорога, 16; Адмиральский проспект, 31; Дача Ковалевского, 150; проспект Небесной Сотни, 14
- Приморский район: Старобазарный сквер, 3; проспект Гагарина, 33; Академическая, 11, 2, 30; Ольгиевская, 37; Старопортофранковская, 105.
- Хаджибейский район: Космонавтов, 15; Михайловская площадь, 19; Ицхака Рябина, 1; Дальницкая, 25; Инглеге, 1.
- Пересыпский район: Крымская, 71; Курорт Куяльник, 4
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