Решение об окончании отопительного сезона в Одессе принимают местные власти.

Сроки начала и окончания отопительного сезона в Одессе зависят от среднесуточной температуры воздуха, сообщает Politeka.net.

Это регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных Постановлением Кабинета министров Украины № 830 от 21 августа 2019 года.

Обычно в Украине тепло подается с 15 октября по 15 апреля, однако в регионах с более мягким климатом, период отопления может быть короче.

Решение принимают местные власти, учитывая погодные условия, техническое состояние теплосетей и эксплуатационные требования.

Важную роль в этом процессе играет состояние энергосистемы. Из-за регулярных вражеских атак на Одесщине возможны аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой преждевременное отключение тепла.

Срок окончания отопительного сезона в Одессе в 2025 году будет зависеть от решения местных властей и погодных условий. Согласно нормативам тепло прекращают подавать, когда среднесуточная температура стабильно превышает +8°C в течение трех дней подряд.

В то же время, специалисты КП "Теплоснабжение города Одессы" оперативно поддерживают стабильную работу сетей, что позволяет придерживаться запланированного графика. Чтобы получить актуальную информацию, следите за официальными сообщениями городского совета.

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