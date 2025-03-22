Украинцам рассказали, какой будет погода в Одессе 23 марта , стало известно о похолодании.

Синоптики составили прогноз погоды в Одессе и области на 23 марта, стало известно, каким будет этот день, передает Politeka.net.

Как сообщили на сайте Синоптик, этот день по прогнозу ожидается облачным в течение всего дня.

В регионе 23 марта ощутимо похолодает, в воскресенье небо будет покрыто облаками, но без осадков, ветер южный и юго-восточный до 3,6 м/с, ночью температура колебаться до +5 до +7 °С, днем прогреется до +9 °С.

"На протяжении всего дня погода в Одессе будет пасмурной. Без осадков", - сообщают метеорологи.

Метеорологи не прогнозируют осадки в этот выходной. Климатические изменения повлияли на продолжительность зимы и начало весны, анализ может меняться, поэтому продолжается постоянный мониторинг.

Сообщается, что средняя температура воздуха будет выше нормы, а количество дождей заметно ниже.

Напомним, что первый месяц весны в этом году теплее обычного, с относительно малым количеством дождей, метеорологи поделились свежим наблюдением.

Весна 2025 года, по предварительным данным, на 1–2 градуса теплее.

Во второй половине месяца возможны сильные похолодания. По словам синоптиков, такие скачки температуры, как раз в этот период, не исключены.

Однако будет дефицит влаги, особенно в северных регионах, их количество ниже среднего, а в мае осадков может выпасть на треть меньше обычного.

Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который был зафиксирован в Украине в этом месяце составлял -20-37 градусов мороза.

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