Местных жителей предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением в Одессе, стало известно, где будут введены графики отключения света на 23 марта, сообщает Politeka.
По данным компании ДТЭК, энергетическая инфраструктура региона получила значительные повреждения в результате атак.
Названы причины отключений и профилактические работы: для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций "ДТЭК" проведет профилактические работы в пределах Южной городской территориальной общины.
В некоторых населенных пунктах электричество отключат с 24 по 30 марта, однако об ограничениях 23 числа пока информации от ДТЭК или Укрэнерго нет.
Временно без света в понедельник останутся отдельные улицы в пгт. Новые Билляры и в селе Григоровка.
Если в Одессе будут введены графики отключения света 23 марта, энергетики заранее предупредят об этом.
Жителей призывают рационально потреблять электроэнергию, избегать перегрузки сети и следить за официальными сообщениями. Ситуация в энергосистеме динамически меняется, поэтому важно быть в курсе актуальной информации.
Где узнать о графиках отключения?
- Официальный сайт энергетических компаний.
- Чат-боты Viber, Telegram, Facebook.
- Запрос через официальные ресурсы.
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