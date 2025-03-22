Украинцам рассказали, где будут вводить графики отключения света в Одессе в воскресенье, 23 марта.

Местных жителей предупреждают о возможных перебоях с электроснабжением в Одессе, стало известно, где будут введены графики отключения света на 23 марта, сообщает Politeka.

По данным компании ДТЭК, энергетическая инфраструктура региона получила значительные повреждения в результате атак.

Названы причины отключений и профилактические работы: для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций "ДТЭК" проведет профилактические работы в пределах Южной городской территориальной общины.

В некоторых населенных пунктах электричество отключат с 24 по 30 марта, однако об ограничениях 23 числа пока информации от ДТЭК или Укрэнерго нет.

Временно без света в понедельник останутся отдельные улицы в пгт. Новые Билляры и в селе Григоровка.

Если в Одессе будут введены графики отключения света 23 марта, энергетики заранее предупредят об этом.

Жителей призывают рационально потреблять электроэнергию, избегать перегрузки сети и следить за официальными сообщениями. Ситуация в энергосистеме динамически меняется, поэтому важно быть в курсе актуальной информации.

Где узнать о графиках отключения?

Официальный сайт энергетических компаний.

Чат-боты Viber, Telegram, Facebook.

Запрос через официальные ресурсы.

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