Подорожание кофе фиксируется в Одессе и по всей Украине, цена продолжает расти, сообщает Politeka.
За последние 1,5 года цена увеличилась в среднем на 200 гривен за килограмм.
Эксперты связывают подорожание сглобальным потеплением и климатическими изменениями, дефицитом на мировом рынке, ростом стоимости на зеленые зерна, повышением спроса в Украине, удорожанием логистики и упаковки.
Также на прайс влияют перебои с электроэнергией, увеличивающими затраты бизнеса.
Сколько стоит напиток в заведениях Одессы?
Рестораны и кафе уже пересмотрели стоимость:
Эспрессо – 32–35 грн.
Американо – 35–38, капучино, латте – 45–50 грн.
Владельцы заведений предупреждают, что все будет дорожать.
Какие альтернативы выбирают украинцы?
Популярность набирают альтернативные форматы:
- Дрип-кофе – доступный способ получить качественный напиток.
- Зерновой – экономичный вариант при долгосрочном использовании.
Когда он может подешеветь?
Аналитики прогнозируют снижение прайса на арабику на 30% к концу 2025 года.
Среди причин:
- Ожидаемый рекордный урожай зерен в Бразилии.
- Снижение спроса из-за высокой стоимости.
Однако ситуация на рынке остается нестабильной, и потребителям стоит быть готовыми к новым изменениям прайса.
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Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.