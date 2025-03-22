В Одессе наблюдается подорожание кофе, цены продолжают расти, эксперты назвали причины и прогнозы.

Подорожание кофе фиксируется в Одессе и по всей Украине, цена продолжает расти, сообщает Politeka.

За последние 1,5 года цена увеличилась в среднем на 200 гривен за килограмм.

Эксперты связывают подорожание сглобальным потеплением и климатическими изменениями, дефицитом на мировом рынке, ростом стоимости на зеленые зерна, повышением спроса в Украине, удорожанием логистики и упаковки.

Также на прайс влияют перебои с электроэнергией, увеличивающими затраты бизнеса.

Сколько стоит напиток в заведениях Одессы?

Рестораны и кафе уже пересмотрели стоимость:

Эспрессо – 32–35 грн.

Американо – 35–38, капучино, латте – 45–50 грн.

Владельцы заведений предупреждают, что все будет дорожать.

Какие альтернативы выбирают украинцы?

Популярность набирают альтернативные форматы:

Дрип-кофе – доступный способ получить качественный напиток.

Зерновой – экономичный вариант при долгосрочном использовании.

Когда он может подешеветь?

Аналитики прогнозируют снижение прайса на арабику на 30% к концу 2025 года.

Среди причин:

Ожидаемый рекордный урожай зерен в Бразилии.

Снижение спроса из-за высокой стоимости.

Однако ситуация на рынке остается нестабильной, и потребителям стоит быть готовыми к новым изменениям прайса.

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